ميلة: الإطاحة بنصّاب أَوهم ضحاياه بنشاط تجاري عبر “الفايسبوك” وسلبهم 1.5 مليار

أطاحت مصالح الضبطية بأمن دائرة شلغوم العيد بولاية ميلة بنصّاب يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للنصب والابتزاز ضد ضحاياه. ويتعلق الأمر بالمسمى ( ع ي ) يبلغ من العمر 33 عاما.

وقالت مصادر “النهار”، إنّ المعني من المسبوقين قضائيا. وقد توصلت التحقيقات الأمنية التي استمرت لعدة أسابيع إلى تحديد صفحات يمتلكها المعني عبر “الفايسبوك و منصة التيك توك” يوهم من خلالهما المتعاملين أنه مالك محل للمصوغات الذهبية ويضمن معاملات بأرباح تتمثل بـ30 مليون سنتيم في ظرف 45 يوما. بمقابل منحه 100 مليون وهو ما مكنه من إقناع إحدى ضحاياه بضمان بيع المجوهرات لمتعاملين مقابل فوائد معتبرة.

وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر لـ “النهار”، فإن التحقيقات التي تم القيام بها لا تستبعد أن تكون هنالك عديد الضحايا حال إصدار نداء للجمهور لحماية الشاكين.

وأوردت المراجع أن المعني يستعمل صور لأحد المسبوقين قضائيا لتهديد ضحاياه حال التبليغ عنه. وهو ما نفاه صاحب الصورة المستعملة خلال تصريحاته أمام مصالح الضبطية القضائية.