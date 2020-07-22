ميلة.. الإعدام لقاتل ابنة عم كفيلته طعنا بالخنجر

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ميلة بالإعدام لقاتل ابنة عم كفيلته ببلدية ميلة، ويتعلق الامر بالمسمى “ب.س” 21 سنة .

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر من العام 2017 حينما اكتشف جيران المجني عليها ” ب. ف. ز” 65 عاما اختفائها وإبلاغ مصالح الشرطة ، اين عثر عليها ببركة من الدماء .

وخلال مباشرة التحقيق واستغلال مسرح الجريمة التي توصلت التحقيقات إلى استعمال أداة حادة متمثلة في سكين اين طعنت المجني عليها بالظهر وبمختلف أنحاء الجسم بمسكنها بحي 300 مسكن ” الديانسي ” وقدرت حينها التحقيقات قيام الجاني بطعن الضحية 35 مرة بقصد سرقة 10 آلاف سنتيم.

وبحسب ما دار بجلسة المحاكمة التي تمت على مستوى مجلس قضاء ميلة فان المجني عليها كانت تعطف على الشاب بمنحه سيولة مالية حسب وضعيتها وخلال يوم الوقائع أراد أن يحصل على مبلغ مليون سنتيم كاملا.

خلال أطوار المحاكمة انكر الجاني رغم كل التفاصيل الدقيقة التي سردها امام قاضي التحقيق بمحكمة ميلة واعترافه غير أن مواجهته من قبل السيد النائب العام بمحكمة الجنايات باعترافات والدته التي قامت بغسل ملابسه الملطخة بالدماء وعدم التبليغ ومتابعتها فيما بعد بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية وادينت بعقوبة 6 أشهر موقوفة النفاذ، وعدم استئنافها للحكم.

قناعة محكمة الجنايات لمجلس قضاء ميلة أصدرت حكمها بالنظر للأدلة والقرائن التي تضمنها الملف وكان حكمها بالإعدام مستجيبة لطلبات النائب العام.