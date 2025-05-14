ميلة.. الحبس المؤقت لشخص بتهمة تحويل الحليب المدعم لإنتاج المثلجات

أصدرت محكمة شلغوم العيد بيانا هاما بخصوص قضية مضاربة غير مشروعة في المواد الأساسية المدعمة.

وأوضح بيانٌ لمحكمة شلغوم العيد أن مصالح أمن دائرة تاجنانت، بالتنسيق مع مصالح التجارة للولاية، رصدت محلا تجاريا بتاجنانت، يقوم بتخزين كمية 420 كيسا من الحليب المبستر المدعم، لتحويله لإنتاج المثلجات.

كما عاينت المصالح ذاتها وجود كمية معتبرة من مواد منتهية الصلاحية، تستعمل في إنتاج المثلجات.

وتم اليوم الأربعاء، تقديم المشتبه فيه المدعو (م.ع.و) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.

وتوبع المشتبه فيه بموجب إجراءات المثول الفوري لارتكابه جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب. وجنحة الحيازة دون مبرر شرعي لمواد صالحة لتغذية الإنسان مع العلم أنها فاسدة.

وعند مثول المتهم أمام محكمة الجنح أمرت بتأجيل القضية وإيداعه الحبس المؤقت.