ميلة.. الحبس المؤقت لشخص قام بالمضاربة في اللحوم المستوردة

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة بإيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة المضاربة في اللحوم المستوردة.

وجاء في بيان لمحكمة ميلة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار عملية مراقبة من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية ميلة لعملية بيع اللحوم المستوردة. تم ضبط المدعو (ب . ر) صاحب محل خاص بتجارة التجزئة للحوم والدواجن، يقوم ببيع اللحم المستورد بسعر مبالغ فيه بعيداً عن السعر الـمُقَنن.

وبتاريخ 7 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة. وأحيل على المحكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة.

وفي اليوم نفسه، أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 14 ماي 2025 وإيداع المتهم الحبس المؤقت.