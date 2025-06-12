ميلة.. الحبس المؤقت لصاحب صفحة فايسبوك “وكالة البركة للتقسيط” بتهمة النصب

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، بإيداع صاحب صفحة على فايسبوك تحت اسم “وكالة البركة للتقسيط”، الحبس المؤقت بتهمة النصب.

وحسب بيانٍ لنيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة، فإنه بناءً على شكاوى مجموعة من المواطنين تفيد بأنهم سلموا مبالغ مالية إلى صاحب صفحة فايسبوك المسماة “وكالة البركة للتقسيط”، بعد أن كان يقوم بالترويج عبر هذه الصفحة لعمليات بيع سيارات فيات جديـدة بالتقسيـط ودراجات نارية، تمّ إجراء تحقيـق إبتدائي.

وأسفر التحقيـق الابتدائي عـن توقيف المدعـو (ز. ج) صاحب الصفحة والوكالة التي تَبيَّن أنها وهمية، وأن المعني لا يملك أيّ وكالة لبيع السيارات والدراجات النارية.

وبتاريخ اليوم، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة. ومتابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده، لارتكابه جنحة النصب على أكثر من 3 أشخاص.

وبعد سماع المتهم عند الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت.