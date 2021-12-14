ميلة: الحبس لموظفين والرقابة القضائية لطبيب شرعي بسبب تزوير وصفات طبية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بإيداع موظفين الحبس مع وضع تحت الرقابة القضائية الطبيب الشرعي لمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد.

كما أمر بوضع 3 مواطنين تحت الرقابة القضائية، حيث أقروا بمنح أموال بمقابل حصولهم على شهادات الطبيب الشرعي. لإستعمالها في التقاضي في سابقة هي الأولى من نوعها في نشاط الطب الشرعي عبر التراب الوطني.

وكانت مصالح الشرطة بأمن دائرة تاجنانت قد أوقفت موظفا متلبسا بطلب رشوة والذي أقر خلال مراحل التحقيق على نشاط منظم. برفقة عامل معه بالتنسيق مع الطبيب الشرعي للمستشفى من خلال إستصدار وصفات عجزية للتقاضي بها بمقابل عمولات مالية.

وقد إستمع قاضي التحقيق لمجموع 30 شخصا بين موظفين و أطباء، في واحدة من أكبر ملفات الفساد الصحي بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد.

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السجن النافذ لأمينة ضبط سابقة متورطة في تزوير حكم قضائي مقابل رشوة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأحد، عقوبة سنة سجنا نافذا في حق أمينة ضبط سابقة بمحكمة الحراش.

وتورطت المتهمة الموقوفة ” ب.ن” في قضية تتعلق بتزوير حكم قضائي بالقسم العقاري، لصالح تاجر كان له نزاع قضائي يعود لسنة 1994 يخص قطعة أرضية واقعة ببرج الكيفان.

والتي الغى قرار استفادتها والي العاصمة انذاك، فبقي العقار محل خصومة بين مالكها وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، وبلدية برج الكيفان.

كما قضت ذات الهيئة القضائية، بتبرئة ساحة باقي المتهمين غير الموقوفين يتقدمهم زوج المتهمة المتهم” ب.جمال” سائق بذات المحكمة.

والمدعو ” ل.مولود” صاحب القطعة الأرضية ، والوسيطين كل من المدعو ” م.بوسف” خياط بالديوان الوطني للاشغال التربوية و” ع.محمد ” صاحب مقهى ببرج الكيفان.

كما جاءت الأحكام بعدما التمست النيابة العامة، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين عن جناية التزوير في المحررات العمومية او الرسمية .

وجنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية، جنحة طلب مزية غير مستحقة، للمتهمة الموقوفة ؛وجناية المشاركة في نفس الافعال بالنسبة للمتهمين الغير موقوفين.

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