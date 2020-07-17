ميلة.. الحماية المدنية تحذر من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة حول وقوع هزات أرضية جديدة

حذّرت مديرية الحماية المدنية لميلة مواطني الولاية من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة حول وقوع هزات أرضية جديدة ليلة اليوم وغدا صباحا.

وأعلمت مديرية الحماية المدنية لولاية ميلة في بيان لها كافة سكان ولاية ميلة وما جاورها على عدم الإنسياق وراء بعض الأخبار الكاذبة حول وقوع هزات أرضية جديدة في الساعات المقبلة من ليلة اليوم و غدا صباحا، وعليه لا داعي للهلع فكل هاته المعلومات والأخبار لا أساس لها من الصحة.

ودعت الحماية المدنية لولاية ميلة كافة المواطنين إلى الهدوء والرجوع إلى منازلهم مع الإبقاء على الحيطة والحذر واتباع الإرشادات التي نشرتها سابقا عبر صفحتنا الرسمية، أما في ما يخص الهزات الإرتدادية فهي طبيعية جدا تتبع كل هزة أرضية كبيرة و لكنها لا تكون بنفس القوة.