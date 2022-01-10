ميلة..الدرك الوطني ينظم حملة تحسيسية خلال الاضطرابات الجوية

نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة حملة للتحسيس من مخاطر السياقة العشوائية غير المتزنة خلال الاضطرابات الجوية.

وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات والاحتياطات لحماية الارواح.

العملية التحسيسية شاركت فيها وحدات الحماية المدنية ومختلف الشركاء الاجتماعيين حيث تم توزيع مطويات.

بالإضافة الى توجيهات وتوعية بالتحقق من تجهيزات المركبة والانتباه لوضعية الرؤيا خلال السياقة و احترام دائم لمسافة الامان وتجنب المناورات الخطيرة.

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ميلة: حجز 1800 لتر من زيت المائدة الموجهة للمضاربة

كما استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، 1800 لتر من مادة زيت المائدة، في عملية أمنية. وقال مصدر مطلع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، أن العملية جاءت بالاشتراك مع مصالح التجارة. حيث تم العثور على هاته الكمية بمحل تجاري. أين وجدت مخبأة بمكان خفي بالمحل. وتندرج العملية استنادا للمرجع ذاته، في إطار مهام ممارسة الشرطة الاقتصادية لمحاربة المضاربة.

الوادي: حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء بداية السنة الجديدة

كما تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وشملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية، حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن.

كما تم حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر.