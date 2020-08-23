ميلة: الشروع في استقبال ملفات متضرري الزلزال والمعنيين بالتعويضات وإمضاء التصاريح

أعلمت ولاية ميلة، مواطنيها، عن تخصيص سجل لاستقبال ملفات المتضررين من زلزالي 17 جويلية و7 أوت، والمعنيين بتقديم طلبات التعويضات وإمضاء مختلف التصاريح، بالملحق البلدي 300 مسكن.

يأتي هذا، تبعا لصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 أوت 2020 والمتضمن إعلان منطقة منكوبة في ولاية ميلة بالعدد 48 من الجريدة الرسمية.

للعلم انه طبقا للتنظيم المعمول به، فإن أخر آجل لاستقبال طلبات الأشخاص المتضررين هو يوم السبت 05/09/2020.

تجدر الإشارة ان السلطات المحلية سخرت كل الإمكانيات من أجل السير الحسن لهذه العملية.

ودعة ولاية ميلة من المواطنين إحترام الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها ضد جائحة كورونا.