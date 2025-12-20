ميلة.. العثور على الطفل المفقود متوفيا داخل حوض مائي

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم السبت، من العثور على الطفل المفقود بالمكان المسمى دوار بن زكري، ببلدية عين التين في ميلة، متوفيا، داخل حوض مائي.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمّ العثور على جُثة الطفل “أ.ب”، والذي يبلغ من العمر 3 سنوات، متوفيا.

ووجد الضحية، يطفو على سطح الماء بحوض مائي عمقه حوالي 30 سم، على بعد 50 مترا من منزله العائلي.

وتمت عملية البحث التي انطلقت أمس الجمعة، تحت إشراف والي ولاية ميلة وبحضور السلطات المدنية والعسكرية، ومدير الحماية المدنية ميلة.

وتم نقل جثة الطفل، من قِبل مصالح الحماية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الإخوة مغلاوي.