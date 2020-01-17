ميلة.. العثور على جثة شيخ مرمية بالطريق الوطني رقم 79

عثر، سكان ومواطنوا ولاية ميلة، اليوم الجمعة، على جثة لشيخ يبلغ من العمر 67 سنة، على مستوى الطريق الوطني رقم 79.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّه تم العثور على جثة الشيخ المدعو “م،د”، في حدود الساعة العاشرة صباحا.

أين وُجدت ملقية بجانب الطريق الوطني رقم 79، بمنطقة المخوض عند المدخل الشرقي لمدينة ميلة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية فورا لإجلاء جثة الضحية، وحسب ما كشفه الأعوان، فإنهم لم يلاحظوا أية أثار عنف أوضرب على الجثة.

فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة إقليميًا في فتح تحقيق حول أسباب الواقعة، كما لاتزال نتائج التشريح الطبي غير واردة لحد الآن.