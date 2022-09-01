ميلة: العثور على ستيني جثة متعفنة بمسكنه

تم اليوم العثور على جثة شخص في الستينات من العمر داخل شقة سكنية ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة.

العملية تمت بتدخل الحماية المدنية والشرطة العلمية. بعد ان تم الإبلاغ عن وجود رائحة تعفن بالعمارة من قبل مجموعة من الجيران.

وبعد القيام بإجراءات التبليغ النيابية تم الدخول للشقة تمت العثور على المسمى ( س ج ) والبالغ من العمر 61 سنة في حالة متقدمة من التعفن. وفتح تحقيق لتحديد الملابسات المرتبطة بالوفاة. بامر نيابة الجمهورية.

وبامر من نيابة الجمهورية تم فتح تحقيق لتحديد الملابسات المرتبطة بالوفاة.