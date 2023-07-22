قناة النهار ميلة: العمل في حصاد المحاصيل .. الشباب يعودون للفلاحة بقلم النهار أونلاين نشر في 22 جويلية 2023 - 20:10 شارك غرِّد أرسل 15 0 ميلة: العمل في حصاد المحاصيل .. الشباب يعودون للفلاحة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yQGos اقرأ أيضا مجتمع: بعد موجة الحر الأخيرة .. إرتفاع أسعار المكيفيات الهوائية بـ 2 مليون سنتيم قناة النهار 18 جويلية شاهد وحوش السماء"السوخوي" يقدمون التحية رئيس الجمهورية قناة النهار 09 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية دلال خير: بكير.. شاب يعاني الويلات بعد إصابته بالشلل النصفي بسبب حادث مروري قناة النهار 21 جويلية جزائريون: نسيمة كحول .. حرفية جمعت بين الكيمياء والماركتينغ في صنع مواد تجميل طبيعية قناة النهار 17 جويلية وزير التربية: هؤلاء هم من تحصلوا على المراتب الثلاث الأولي وطنيا في الباكالوريا قناة النهار 17 جويلية سعيدة: الميلود ويحي.. فلاحان يرفعان التحدي لخدمة الأرض رغم الصعاب قناة النهار 14 جويلية باتنة : النهار في ضيافة صاحب أعلى معدل بشهادة البكالوريا في الولاية قناة النهار 18 جويلية طالع هابط: النوي يسخر من وزارة الفلاحة بسبب رقمنة المواشي ووضع شريحة تتبع قناة النهار 13 جويلية التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية