ميلة.. “الفايسبوك” يمكن من حجز 100 قطعة نقدية أثرية

تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة من حجز 100 قطعة أثرية وتوقف شخص بإستغلال “الفايسبوك”.

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة من توقيف شخص وحجز 100 قطعة نقدية أثرية وخاتم من المعدن الأصفر.

وبعد تلقي فرقة البحث والتحري “BRI” معلومات تفيد وجود منشورات لشخص على “الفايسبوك”، يعرض من خلالها قطع نقدية أثرية للبيع.

قامت على الفور بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وكذا خلية حماية التراث الثقافي بأمن الولاية بتكثيف التحريات.

ليتم العثورعلى المشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة وتوقيفه، أين ضبط بحوزته 100 قطعة نقدية أثرية.

المحجوزات تعود للفترتين النوميدية والرومانية حسب الخبرة المنجزة من قبل مديرية الثقافة لولاية ميلة وكذا خاتم من المعدن الأصفر.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة.