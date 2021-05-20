ميلة: النيابة تلتمس  3 سنوات حبسا نافذا لصاحب مصنع الطماطم ” لاتينا” 

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد الابتدائية اختصاص مجلس قضاء ميلة بإدانة المتهم( أ ع ع ) صاحب مصنع الطماطم والمصبرات الكائن ببلدية شلغوم العيد بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات.

وهو الموقوف في ملف أولي وتمت ادانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غلق المصنع من طرف مجلس قضاء ميلة

وتعود وقائع القضية إلى معلومات استغلتها بحرفية فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة حول نشاط مشبوه وكانت القضية الأولى بتاريخ 26 مارس واستهدفت المصنع قبل أن يتم بعد أيام قليلة من الوقوف على مستودع غير مصرح به بتاريخ الوقائع الأولى وهو يحتوي على 671700 كلغ من مختلف المواد الاولية الفاسدة،حسب ما خلصت إليه نتائج تحاليل مخبر بوشاوي.