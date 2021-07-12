ميلة.. الوالي يأمر بضرورة تسريع وتيرة التلقيح ضد كوفيد-19

عقد مولاي عبد الوهاب والي ولاية ميلة رفقة أعضاء اللجنة الأمنية الموسعة مساء اليوم الإثنين، اجتماع للخلية الولائية لمكافحة فيروس كورونا. وذلك من أجل دراسة وضعية الوباء بالولاية و تقييم الإجراءات المتخذة، للحد من انتشار هذه الجائحة.

ونظرا للإرتفاع المتزايد لأعداد الإصابات عبر بلديات الولاية، و اللامبالاة في الإلتزام بالإجراءات الوقائية على جميع المستويات لاسيما المحلات التجارية، وسائل النقل، المساجد وحتى مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية المستقبلة للجمهور والإقبال الضعيف على عملية التلقيح، شدد الوالي على اتخاذ الإجراءات التالية :

1. تسريع وتيرة التلقيح من خلال:

– توسيع عملية التلقيح عن طريق رفع عدد الفضاءات المخصصة للعملية وتقريبها من كل

المواطنين عبر تراب الولاية.

– تنظيم حملات تلقيح كبرى على مستوى كافة المؤسسات العمومية و الخاصة .

2. الرفع من طاقة الاستيعاب للهياكل الصحية وضمان توفر مخزون الأكسجين بكميات كافية بها .

3. تجسيد البروتوكول الصحي على مستوى الأنشطة التجارية و النقل و الأماكن المستقبلة للمواطنين من خلال :

– فرض التقيد الكامل بارتداء الكمامة بالنسبة للعاملين بالمحلات و الهياكل التجارية و كافة المرتادين لها و الزبائن و اتخاذ كل الإجراءات الردعية اللازمة ضد المخالفين.

– إلزام وسائل النقل بإستعمال 50 % من طاقة استيعابها وتكثيف الرقابة والزيارات الفجائية لمحطات وحظائر النقل.

– مواصلة منع نشاطات قاعات الحفلات وإقامة الأفراح و التجمعات مع محاربة النشاط غير الشرعي لبعض الأشخاص التي تستغل منازلها للكراء لهذا الغرض، بالموازاة مع ذلك إبرام عقود زواج يبقى مسموح به.

4. عمليات التعقيم :

– الانطلاق الفوري في تنظيم عمليات تعقيم كبرى و واسعة بكل بلديات الولاية تشمل الفضاءات والساحات العمومية المستقبلة للجمهور .

5. تعزيز العمل التحسيسي والإعلامي من خلال:

– تكثيف الحملات التحسيسية بغرض التقيد بالإجراءات الوقائية بالإضافة للتشجيع على التلقيح من خلال استغلال كل الوسائل المتاحة مع إشراك فعاليات المجتمع المدني وعدم ادخار أي جهد توعوي بما في ذلك اللجوء للاتصال المباشر بالمواطنين في منازلهم ان اقتضى الأمر.