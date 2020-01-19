ميلة.. الوالي يزور الفلاح الذي تعرض إلى السرقة ويمنحه سكن ريفي ورؤوس من الماشية

زار، مساء اليوم الأحد، محمد عمير والي ميلة الفلاح المسمى بوهنقل عبد الوهاب، القاطن بمنطقة العرص مشتة عين الكبيرة ببلدية حمالة.

وقال بيان الولاية، إنّ الوالي من خلال زيارته إلى الفلاح الذي تعرض إلى سرقة مواشيه، منح مقررة استفادة من السكن الريفي.

بالإضافة إلى عدد من الأغنام، والتي تمثلت في 10 رؤوس نعاج وكبشان، وكذا 100 شجرة من الزيتون.

للإشارة، تعرض الفلاح عبد الوهاب بوهنقل إلى عملية سرقة طالت رؤوس ماشيته التي يمتلكها والتي تبلغ 46 راسا من الماعز ذات السلالة المحلية.

وانتشر فيديو الفلاح عبر صفحات الفايسبوك عند مناشدته للسارقين بأن يرجعوا له ماشيته، كانتشار النار في الهشيم.

وحسب مصادر النهار فإنّ مصالح الدرك الوطني ببلدية حمالة والكتيبة الإقليمية ميلة، باشرت التحقيق رسميا بشأن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.