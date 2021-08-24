ميلة: الوالي يقر برفع إجراءات الغلق الخاصة بفضاءات الترفيه والتسلية مع احترام التدابير الوقائية

أقر الاجتماع المنعقد للجنة الخاصة بمتابعة تطورات الوضعية الوبائية بولاية ميلة برفع اجراءات الغلق الخاصة بفضاءات الترفيه والتسلية مع احترام التدابير الوقائية . مع إقرار تمديد لمدة 10 أيام غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق السيارات المستعملة باستثناء سوق الجملة الخضر والفواكه الكائن بشلغوم العيد

ونفس المهلة بشأن منع تناول المشروبات والوجبات الغذائية على مستوى المطاعم والمقاهي والمحلات التي تقدم مشروبات للمواطنين والإبقاء على المحمولة منها فقط. موازاة مع إقرار اللجنة إلزام وسائل النقل باستغلال 50 بالمئة من طاقة استيعابها وتكثيف الرقابة و الزيارات المفاجئة لمحطات وحظائر النقل.

مع الرفع من طاقة استيعاب الهياكل الصحية وضمان توفر مخزون الاكسجين بكميات كافية .