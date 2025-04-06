ميلة.. انتشال رفات 3 أشخاص من داخل مغارة بجبل مسيد عيشة

تم اليوم الأحد، انتشال رفات 3 أشخاص من داخل مغارة يبلغ طولها أكثر من 100 متر بجبل مسيد عيشة في إقليم بلدية حمالة بميلة.

وتمت عملية انتشال الرفات تحت إشراف قائد القطاع العسكري وبمشاركة الدرك والحماية المدنية وبالتنسيق مع مديرية المجاهدين.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الرفات الثلاثة يعتقد أنها تعود لثلاثة شهداء سقطوا في ميدان الشرف خلال الثورة التحريرية.

كما عثرت قوات الجيش والدرك بجانب الرفات على بندقية وذخيرة وأغراض شخصية. تضيف ذات المصادر.