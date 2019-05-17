ميلة: انحراف وانقلاب سيارة يتسبب بمقتل شاب

لقي شاب يبلغ من العمر 18 عاما “ج ف” حتفه على الساعة السابعة مساءا ببلدية تيبرقنت في ولاية ميلة.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الحادث وقع نصف ساعة فقط على موعد الافطار، حيث كان الضحية على مستوى سيارة “شيفروليه “برفقة شخصين آخرين

ويتعلق الأمر بكل من “ش ط ” و”أ ه” البالغان من العمر 18 سنة.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن السيارة انحرفت وانقلبت بالمكان المسمى القصايرية حيث أصيب الشابين بجروح متفاوتة

حولوا على متن مركبة الحماية المدنية للعيادة المتعددة الخدمات بوادي النجا، والضحية لمصلحة حفظ الجثث مع تسجيل تحطم كلي للسيارة.