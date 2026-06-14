ميلة.. اندلاع حريق بمحطة توزيع الكهرباء بشلغوم العيد

اندلع حريق، مساء اليوم، بمحطة توزيع الكهرباء بـ شلغوم العيد، التابعة لدائرة وادي العثمانية بولاية ميلة، ما استدعى تدخلًا سريعًا لمصالح الحماية المدنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، تم تسجيل الحادث في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30)، وسخّرت فرق التدخل إمكانيات معتبرة للسيطرة على الحريق، تمثلت في خمس شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

وتواصل مصالح الحماية المدنية جهودها بعين المكان لإخماد ألسنة اللهب ومنع انتشارها، في وقت لا تزال فيه العملية متواصلة إلى غاية اللحظة.