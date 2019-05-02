ميلة .. انقطاع في التزويد بالمياه عن عميرة آراس وترعي باينان

تسبب انكسار لقناة تموين لسكان عميرة آراس وترعي باينان شمال ميلة بالمياه الشروب في انقطاع عملية تزويد السكان.

وأوضحت مصالح الوحدة المحلية للجزائرية للمياه ذات المصالح بأن هذا الانكسار وقع يوم أمس الاربعاء وقد مس تحديدا قناة بقطر 200 مليمترا القادمة من محطة إعادة الضخ رقم 2 ببلدية عميرة آراس.

مما تسبب في قطع التزويد بالماء الصالح للشرب عن أزيد من 45 ألف و800 ساكن بلديتي عميرة آراس وترعي باينان.

وحسب ذات المصدر فقد تعذر تدخل الفرقة المكلفة بتصليح الأعطاب في نفس اليوم الذي سجل فيه الانكسار نتيجة عدم التمكن من اقتناء قطع الغيار اللازمة لمعالجته باعتبار أن أمس الاربعاء كان يوم عطلة رسمية.

مضيفا أنه تم اليوم الخميس اقتناء القطع اللازمة لتصليح العطب و التدخل جار حاليا.

وستتم عودة التزويد بهذه المادة الحيوية بصفة تدريجية فور الانتهاء من أشغال التصليح .