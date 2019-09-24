ميلة .. ايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت

أمّر قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة بولاية ميلة، بايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار ، توبع رئيس البلدية في عدة قضايا فساد.