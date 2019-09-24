ميلة .. ايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار ، توبع رئيس البلدية في عدة قضايا فساد.
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تمكنت عناصر أمن دائرة عين كرشة بأم البواقي، من الإطاحة بعملية بيع مشروبات كحولية دون رخصة، بعد أن أوقفت شابا في العقد الثالث من العمر…
أمّر قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة بولاية ميلة، بايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت .
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار ، توبع رئيس البلدية في عدة…
تحصلت النهار، على فيديو حصري، يوضح حجم الحريق الذي شب في مصلحة الأم والطفل، بمستشفى بشير بن ناصر في الوادي.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن حصيلة…
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