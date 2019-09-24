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ميلة .. ايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت

أخبار الجزائر
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ميلة .. ايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت
بقلم شهرزاد مزياني

أمّر قاضي التحقيق بمحكمة فرجيوة بولاية ميلة، بايداع رئيس بلدية تسالة لمطاعي الحبس المؤقت  .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار ، توبع رئيس البلدية في عدة قضايا فساد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=704054

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