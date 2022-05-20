ميلة: ايداع رئيس وحدة التخزين لتعاونية الحبوب بوادي العثمانية الحبس بتهمة الفساد

أمر في ساعة متقدمة من صباح اليوم الجمعة، قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، بولاية ميلة، بإيداع الحبس رئيس وحدة التخزين ببلدية وادي العثمانية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وكانت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة قد قامت الخميس بإحالة مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة.

وهذا بمعية 13 شخصا آخر على وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص القضائي في قضية تتعلق بنقص قدره قرابة الفين قنطار من القمح من مخزن وادي العثمانية.

بالمقابل فقد جرى الإفراج عن باقي المشتبه فيهم المتابعين في الملف.

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