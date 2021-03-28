ميلة: ايداع مضارب الحبس ووضع ابنه تحت الرقابة القضائية

امر قاضي الحكم بجلسة الجنح بمحكمة شلغوم العيد، إيداع صاحب مخازن سرية للمواد الأساسية المدعمة الحبس ووضع ابنه تحت اجراءات الرقابة القضائية.

كما تم توجيه لهما 9 تهم بين جنحة ممارسات تدليسية وحيازة منتوج بغرض الرفع في الأسعار والمضاربة.

ويتعلق الأمر بـالزيت (22 الف لتر) والسكر (843 قنطار)،

بالإضافة الى جنحة ممارسة الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية و جنحة عدم الفوترة و تهم أخرى.

وكانت فرقة الابحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة قد اكتشفت المخازن خلال مراقبة بمعية مديرية التجارة في عملية مشتركة.