ميلة..ايداع ممتحن وشريكته الحبس بسبب الغش في البكالوريا

امر قاضي الحكم بمحكمة شلغوم العيد، دائرة اختصاص مجلس قضاء ميلة بإيداع ممتحن في شهادة البكالوريا وشريكته الحبس في انتظار المحاكمة الاسبوع القادم، اين ضبط المترشح يستعمل جهاز البلوتوث ويتواصل مع المتورطة معه.

وبمحكمة ميلة وبعد إتمام الإجراءات اللازمة تم تقديم أيضا 3 ممتحنين امام القضاء، اين أحيلوا طبقا لاجراءات المثول الفوري على جلسة المحاكمة، حيث أصدر قاضي الحكم حكما يقضي بتأجيل جلسة المحاكمة مع الافراج على أن تتم محاكمتهم الاسبوع القادم.

ويواجه المعنيون الخمسة المتورطون تهما تتعلق بالجرائم المتعلقة بنزاهة الامتحانات.