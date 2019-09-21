ميلة : ايداع 5 أشخاص الحبس و3 تحت الرقابة القضائية في جريمة قتل بدراحي بوصلاح

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية دراجي بوصلاح في ميلة مجموعة من الأشخاص يشتبه بتورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها ستيني متقاعد.

وحسب ما تحوزالنهارعليه فإن الجريمة وقعت قبل أيام بعد أن لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح البليغة على مستوى الرأس.

وتعود تفاصيل الجريمة عندما تدخل الضحية لفض شجار وقع، ليتلقى ضربة على مستوى الرأس كانت كافية لوفاته.

هذا وخلال تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة فرجيوة تم الأمر بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق.

والذي من جهته أمر بايداع خمسة اشخاص الحبس ووضع ثلاثة من المشتبه فيهم واخضاعهم لنظام الرقابة القضائية.