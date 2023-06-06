قناة النهار ميلة : بعد الفيضانات الأخيرة..آمال المتضررين في التعويضات بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2023 - 15:13 شارك غرِّد أرسل 30 0 ميلة : بعد الفيضانات الأخيرة..آمال المتضررين في التعويضات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/maXI9 اقرأ أيضا تلاميذ "البيام" يواصلون الإمتحانات لليوم الثاني على التوالي ..و البداية بالرياضيات قناة النهار 06 جوان صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات قناة النهار 22 ماي إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي الشيخ النوي: ثلاث صخور على الرصيف في بلعباس.. صبغوهم وخلاوهم قناة النهار 18 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث قناة النهار 20 ماي معسكر: خيول نادي أركاب الأمير عبد القادر تستغيث لانقاذها بسبب الجوع قناة النهار 26 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي طالع هابط. تبقا بلا راس في الجلفة .. شاهد سياسة البريكولاج بواد ملاح قناة النهار 28 ماي