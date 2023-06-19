قناة النهار ميلة : بورصة أسعار المواشي بين صدمة المشتري و تبريرات الموال بقلم قناة النهار نشر في 19 جوان 2023 - 12:32 شارك غرِّد أرسل 62 0 ميلة : بورصة أسعار المواشي بين صدمة المشتري و تبريرات الموال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NBCep اقرأ أيضا "بلماضي : "أنا متفاجئ بلعب المباراة المقبلة بملعب جابوما قناة النهار 11 جوان قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية قناة النهار 10 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شاهد المنكر والعوج في عنابة.. اسلاك كهربائية مهملة في الطرقات قناة النهار 06 جوان وزيرة الثقافة:" إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين " قناة النهار 08 جوان مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان ميلة: "فئران" ضمن المخزون الإستراتيجي للحمص بمخازن "ccls" قناة النهار 29 ماي صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 06 جوان تواصل امتحانات شهادة البكالوريا لليوم الثالث دورة جوان 2023 قناة النهار 13 جوان مترشحة لإجتياز البكالوريا :" مواضيع هذه السنة كانت أسهل من مواضيع السنة الماضية" قناة النهار 14 جوان مواطن من مستغانم يشيد بمجهودات الأمن بعد إسترجاع سيارته المسروقة بوهران قناة النهار 08 جوان