ميلة: بيع أزيد من 10 آلاف كيس سميد يوميا للمواطنين

كشف مدير التجارة بولاية ميلة أن اللجنة التي يشرف عليها والي الولاية اتخذت اجراءات جديدة تتعلق بطريقة انتاج وبيع السميد .

حيث بدأت مصانع انتاج السميد في توزيع يوميا ما يزيد عن 10 آلاف كيس من السميد .

مستدلا بالنسبة لمطاحن بني هارون باعتبارها مؤسسة عمومية 2200 قنطار يومي يوفر 888 كيس من السميد و مطحنة العالية ببلدية بن يحيى عبد الرحمان .

قال رئيس البلدية أنها توفر 4800 كيس يوميا اما مطاحن بوقرة علامة ذهبية توفر 1080 كيس يوميا حسب القائم بالاعمال في المجمع وعموما.

واوضح مدير التجارة أن الاجراء الذي اتخذه الوالي سيسمح بالقضاء على صور هامشية تسبب فيها المضاربون.

وأضاف ذات المتحدث للنهار أون لاين انه تم منع نهائيا أي عملية بيع للسميد عبر أي نقطة للبيع لمحاربة المضاربة .

وبالموازاة تم تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الاميار اعداد القوائم وتسليمها للمطاحن لتوفير الاحتياجات و بالنسبة لحليب الاكياس المدعم من الدولة تم طرح 86446 لتر.

اما حليب البقر فتم طرح 91499 لتر مع الحرص على تعجيل المخابز لاتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية من وباء الفيروس لتوفير الخبز بما يضمن توافر السميد والخبز على حد سواء.