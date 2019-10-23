ميلة.. بين 5 سنوات حبسا نافذا و3 سنوات بحق شبكة النصب على الحجاج

أدين جميع المتهمين في قضية النصب والإحتيال، على 101 مواطن بحج المجاملة، حيث أدين المتهمون الرئيسيون.

ويتعلق الأمر بثلاثة متابعين من وكالة العربي للسياحة والأسفار من جيجل.

وصدر الأمر بالقبض بحق والد المتهمين وادانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وهو ذات الحكم بشأن إبنيه المتواجدين رهن الحبس.

بالإضافة إلى صاحبة مكتب الأعمال من بلدية وادي النجا 5 سنوات حبسا نافذا، وزوجها 3 سنوات مع الأمر بالقبض، وتمت إدانة شقيقتها بعام موقوف النفاذ.

فيما تمت تبرأت جميع المتابعين بتهمة المشاركة، وتخص مرشدين دينيين وأئمة.

كما برأت منتخبة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة، وفي الدعوى المدنية تعويض الضحايا من قبل المتهمين المدانين.