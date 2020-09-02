ميلة.. تأجيل محاكمة قضية مصنع “لاتينا”

أمر رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ميلة اليوم الأربعاء، بتأجيل ملف مصنع “لاتينا” للمصبرات الكائن ببلدية شلغوم العيد.

وقد شهدت الجلسة طلبا للنيابة العامة من رئيس الجلسة بضم نتائج الخبرة التي أجريت على مستوى مخبر بوشاوي للدرك الوطني إلى الملف ومناقشتها في الموضوع.

ويأتي هذا التأجيل أيضا بعد تلقى القاضي لنتائج التحاليل التي أمر بها قبل جلستين من الآن لاجرائها من قبل المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية قسنطينة تحت متابعة ضابط الشرطة القضائية محل دائرة الاختصاص.

وكان صاحب المصنع قد تمت إدانته بـ6 أشهر حبسا نافذة و6 أشهر موقوفة النفاذ بالمحكمة الابتدائية بشلغوم العيد.

قبل أن يستأنف ممثل الحق العام الحكم بمعية المتهمين الثلاثة في القضية.