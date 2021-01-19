ميلة: تأييد حكم وضع ملاك 7 مطاحن تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم

أصدرت قبل قليل غرفة الاتهام بمجلس قضاء ميلة قرارها القاضي بتأييد الحكم الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد.

المتهمون توبعوا في قضايا تتعلق بفساد حول ملف دعم المطاحن.

وكان قاضي التحقيق قد وضع ملاك 7 مطاحن تحت الرقابة القضائية مع سحب جوازات سفرهم.

إضافة إلى مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة سابقا حاليا بولاية قسنطينة

مع وضع مدير مخزن الحبوب ببلدية تاجنانت تحت الرقابة القضائية دون سحب جواز سفره.

وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد قد فتحت تحقيقا أمنيا استمر لعدة أشهر.

وإنتهت التحقيقات بإكتشاف تلاعبات واسعة في المعاملات وآلات المادة الأولية المدعمة من قبل الدولة والمواجهة لفائدة المواطنين.