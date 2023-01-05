ميلة: تحرير فتاة إختطفها 4 أشخاص بحمالة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية ميلة من تحرير فتاة جرى اختطافها اين تم العثور عليها بمسكن قديم بغابة بوعشرة إقليم بلدية الشيقارة.

استنادا إلى مرجع أمني فإن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حمالة أثمر تدخلهم إيجابيا بتوقيف المشتبه فيهم الأربعة المتورطين في الحادثة ويتعلق الأمر بكل من (ن ب) (ت أ ) (ب ي) وكذا ( ن ن).

واستفيد في السياق أنه جرى التبليغ من طرف شخص كان برفقة المعنية الذي تقدم إلى مقر فرقة الدرك الوطني ببلدية

حمالة مفادها تعرض(ح ب) في العقد الثالث من العمر للاختطاف من طرف أربعة أشخاص خلال تواجدهم بأحد المطاعم بحمام بني هارون الطريق الوطني 27.

موازاة مع توقيف المشتبه فيهم بعد تنقل فرقة حمالة إلى بلدية الشيقارة بالتنسيق مع الفرقة المحلية و تحت رقابة نيابة الجمهورية جرى ضبط أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية.