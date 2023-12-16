قناة النهار ميلة: ترتيبات أمنية وميدانية تحسبا لأي إضظرابات جوية بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2023 - 22:16 شارك غرِّد أرسل 33 0 ميلة: ترتيبات أمنية وميدانية تحسبا لأي إضظرابات جوية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XNe2o اقرأ أيضا مواطن : "خطرا لقيت صاك في رويسو معمّر ذهب ردّيتو لمولاتو" قناة النهار 08 ديسمبر طالع هابط: شاهد بلدية سيدي عمار بعنابة إحتلتها الأبقار قناة النهار 10 ديسمبر أدرار : ظاهرة زحف الرمال بأقبلي..حياة الساكنة في خطر ومطالب بعملية تشجير واسعة قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: السلطات المحلية لسكيكدة تحول متوسطة ملجأ لـ 64 عائلة بعد الفيضانات التي ضربت الولاية قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: شاهد كيف يتنقل عمال شركة إيديفال .. الخدام دايمن محڨور قناة النهار 12 ديسمبر فرح ياسمين: " أول من حاربني هو وليد بلادي" قناة النهار 10 ديسمبر شاهد ماقاله فنانون وأصدقاء الراحل" محمد بوسماحة ".." كان وليد فاميلية" قناة النهار 02 ديسمبر موازنة 2024 بين تكريس الطابع الاجتماعي ورقمنة القطاعات قناة النهار 28 نوفمبر رئيس الجمهورية يبدي إعجابه ببندقية صيد محلية الصنع قناة النهار 15 ديسمبر جزائريون: فترة التحضير للإمتحانات .. بين الضغط وهاجس الإحفاق قناة النهار 04 ديسمبر