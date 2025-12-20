ميلة.. تسمم شخصين بالغاز المنبعث من المدفأة بفرجيوة 

تعرض شخصين اليوم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل المنزل، بحي 08 ماي 1945، ببلدية ودائرة فرجيوة ولاية ميلة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 21:50 من أجل إسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. وذلك على مستوى منزل، بحي 08 ماي 1945 .

و خلف الحادث تسمم شخصين يبلغان من العمر 34 سنة و 37 سنة في حالة غثيان، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.