ميلة.. تسمم شخصين بالغاز ببلدية المشيرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، من اجل حادث مرور بحي 160 مسكن ببلدية المشيرة في ولاية ميلة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 15سا23د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 160 مسكن بلدية المشيرة ودائرة تلاغمة.

وخلف الحادث تسمم طفلتين لهما ضيق في التنفس تبلغان من العمر 7 سنوات و14 سنة.

ليتم إسعافهما ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات المشيرة.