إعــــلانات
أخبار الجزائر

ميلة.. تسمم طفلتين بالغاز المنبعث من سخان الماء في شلغوم العيد 

بقلم م. فيصل
ميلة.. تسمم طفلتين بالغاز المنبعث من سخان الماء في شلغوم العيد 
  • 131
  • 0

أصيب طفلتين اليوم بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخاء الماء، ببلدية ودائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 20:07 من أجل إسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. وهذا على مستوى حي عبدالله باشا بشلغوم العيد.

خلف الحادث تسمم طفلتين، تبلغان من العمر 09 و 14 سنة، لهما صعوبة في التنفس تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/kzj8x
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer