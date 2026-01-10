ميلة.. تسمم طفلتين بالغاز المنبعث من سخان الماء في شلغوم العيد 

أصيب طفلتين اليوم بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخاء الماء، ببلدية ودائرة شلغوم العيد، ولاية ميلة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 20:07 من أجل إسعاف شخصين تعرضا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. وهذا على مستوى حي عبدالله باشا بشلغوم العيد.

خلف الحادث تسمم طفلتين، تبلغان من العمر 09 و 14 سنة، لهما صعوبة في التنفس تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.