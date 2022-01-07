ميلة: تفكيك شبكة إجرامية و حجز 1507 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية ميلة من تفكيك شبكة اجرامية وحجز أكثر من ألف قرص مهلوس.

وفي بيان لأمن الولاية فقد تمكنت ذات العناصر نت تةقيف 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة يتاجرون بالمؤثرات العقلية.

كما تم حجز 1507 أقراص مهلوسة وكمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

بالاضافة الى حجز أسلحة بيضاء محظورة منها خنجر كبير الحجم. ومبالغ مالية من عائدات البيع غير المشروع المؤثرات العقلية.

في حين عملية التوقيف تمت أول أمس على الطريق الوطني رقم 05 بين وادي العثمانية وشلغوم العيد.

هذا و بعد استكمال إجراءات التحقيق قدِم أفراد الشبكة أمس أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.

طالع أيضا:

ميلة: حجز 1800 لتر من زيت المائدة الموجهة للمضاربة

استرجعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في ميلة، 1800 لتر من مادة زيت المائدة، في عملية أمنية. وقال مصدر مطلع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني، أن العملية جاءت بالاشتراك مع مصالح التجارة. حيث تم العثور على هاته الكمية بمحل تجاري. أين وجدت مخبأة بمكان خفي بالمحل. وتندرج العملية استنادا للمرجع ذاته، في إطار مهام ممارسة الشرطة الاقتصادية لمحاربة المضاربة.

الوادي: حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء بداية السنة الجديدة

كما تمكنت عناصر الأمن المشتركة بين مصالح أمن الولاية والدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن العملية جاءت خلال عمليات تنفيذا للمخطط العملياتي المسطر لتأمين إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. كما تم تشكيل مداهمات مشتركة موسعة سخر لها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

وشملت التدخلات أوكار الجريمة والنقاط السوداء بتراب الولاية، حيث تم حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع. الأول من الصنف الخامس والثاني من الصنف الثامن.

بالإضافة إلى حجز سلاحين أبيضين محظورين يتمثلان في سيفين من الحجم الكبير من الصنف السادس. وتوقيف 03 متورطين في العملية. في العقد الثاني والثالث من العمر.