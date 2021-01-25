ميلة: تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 990 مليون سنتيم بشلغوم العيد

أخبار الجزائر
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ميلة: تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 990 مليون سنتيم بشلغوم العيد
بقلم سفيان بوعون

أطاحت فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة في عملية نوعية بشبكة تنشط بولايتي ميلة قسنطينة.

وتمكنت من حجز 990 مليون سنتيم و ضبط صفيحتي مخدرات و مبلغ من العملة الصعبة قدره 640 أورو.

العملية جرت وقائعها ببلدية شلغوم العيد وتم خلالها توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاما.

كما تم العثور على 60 كبسولة نوع بريغبالين وأسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

وقد أمرت النيابة بمحكمة شلغوم العيد بعد تقديم الأطراف بإيداع شخصين الحبس طبقا لاجراءات المثول الفوري.

ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية.


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