ميلة.. تفكيك ورشة سرية لصنع وتقليد مستحضرات التجميل بواد سقان

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ميلة، من خلال فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، من تفكيك ورشة سرية مختصة في صنع وتقليد وتدليس مستحضرات التجميل والمواد شبه الصيدلانية.

وقد تمت العملية على مستوى المنطقة الصناعية الكائنة ببلدية واد سقان، من خلال منشأة غير مصنفة تنشط بطريقة غير قانونية.

العملية مكنت من توقيف شخص وحجز كميات خيالية من مختلف المواد شبه الصيدلانية والتجميل التي يتم فيها استعمال مواد منتهية الصلاحية مما يضر بالصحة العمومية.