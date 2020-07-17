ميلة: تنصيب خلية أزمة على إثر الهزة الأرضية المسجلة

أعلنت ولاية ميلة، أنه على إثر الهزة الأرضية المسجلة اليوم الجمعة، تم تنصيب خلية أزمة بمقر ديوان الولاية، تحت الإشراف الشخصي للوالي وبمعية جميع القطاعات الفعالة في الوضع.

وطمأن الوالي سكان الولاية انه لحد الساعة لم تسجل أي خسائر بشرية ماعدا بعض التشققات في سكنات قديمة.

وعلى هذا الأساس، تمت مباشرة عملية التعرف التي قامت بها الوحدات التدخلية للحماية المدنية على مستوى كل بلديات ولاية ميلة، وتكليف هيئة مراقبة البناءات CTC للانطلاق في عملية المعاينة التقنية للبناءات التي تأثرت بهذا الزلزال، مع تدعيمها بفرق لنفس الهيئة من الولايات المجاورة.

وطمأن الوالي سكان ولاية ميلة بأن الوضع لا يدعو للقلق، مؤكدا على جاهزية مصالح الدولة بكل أجهزتها، وهي على أهبة تامة للتدخل في حال تسجيل أي طارئ.