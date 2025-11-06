ميلة.. توقيف أربعيني وحجز قطع أثرية تعود للفترة النوميدية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية ميلة من توقيف شخص وحجز قطع نقدية أثرية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن العملية تم تنفيذها من طرف عناصر الفرقة، خلال هذا الأسبوع على مستوى مدينة ميلة، تحت إشراف النيابة المحلية.

ومكنت العملية من توقف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وحجز 64 قطعة نقدية أثرية تكتسي أهمية تاريخية.

أكدت الخبرة المنجزة على القطع النقدية من طرف المصالح المختصة أنها من مادة البرونز، وأنها ذات أهمية تاريخية وأثرية، تعود إلى الفترة النوميدية القديمة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.