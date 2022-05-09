ميلة: توقيف أستاذ بحوزته 7500 قرص مهلوس بشلغوم العيد
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية ميلة من ضبط أستاذ متلبس بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة.
وقال مصدر مطلع “للنهار”، بأن فرقة مكافحة المخدرات أوقفت شخص يبلغ من العمر 35 عاما. يزاول تدريسه بثانوية حيرش عبد المجيد ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة.
واستنادا لمصالح الأمن، فقد جرى توقيف الاستاذ متلبسا حينما كان المشتبه فيه على متن مركبة كان يقودها . ليتضح خلال تفتيشها أن بحوزته 7500 قرص مهلوس. وهي من نوع “بريقبالين” إتضح بأنه جرى تهريبها.
وأضافت ذات المصادر، أن هاته الحادثة تعتبر سابقة من نوعها. خاصة وأن المشتبه فيه الموقوف من قبل فرقة مكافحة المخدرات أسندت له مهمة تعليم وتربية النشأ.
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حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد في ميلة
كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف، في ولاية ميلة، من حجز 7 قناطير من الدجاج الفاسد.
بتاريخ 2022/04/22 على الساعة 22:00 ليلا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد أخلوف بخدمة شرطة المرور. على مستوى الطريق الوطني رقم 100 ببلدية أولاد أخلوف، تمت مراقبة شاحنة صغير قادمة من بلدية تاجنانت. مقتادة من طرف المسمى (د-م) البالغ من العمر 30 سنة.
وبعد تفتيشها تبين أن المعني يحمل كمية من الدجاج المذبوح تقدر بحوالي 07 قناطير دون إحترام شروط النظافة والتبريد ووسم المنتوج. وكل هذا بدون فاتورة شراء ولا سجل تجاري، على إثرها تم اقتياد صاحب الشاحنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للتحقيق معه.
كما تم عرض كمية الدجاج المحجوز على الطبيب البيطري بمكتب حفظ الصحة البلدي. وبعد معاينته تبين أنه غير مطابق للمواصفات وغير صالح للإستهلاك البشري، مع وجوب إتلافه. وبعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.