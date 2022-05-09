ميلة: توقيف أستاذ بحوزته 7500 قرص مهلوس بشلغوم العيد

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية ميلة من ضبط أستاذ متلبس بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وقال مصدر مطلع “للنهار”، بأن فرقة مكافحة المخدرات أوقفت شخص يبلغ من العمر 35 عاما. يزاول تدريسه بثانوية حيرش عبد المجيد ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلة.

واستنادا لمصالح الأمن، فقد جرى توقيف الاستاذ متلبسا حينما كان المشتبه فيه على متن مركبة كان يقودها . ليتضح خلال تفتيشها أن بحوزته 7500 قرص مهلوس. وهي من نوع “بريقبالين” إتضح بأنه جرى تهريبها.

وأضافت ذات المصادر، أن هاته الحادثة تعتبر سابقة من نوعها. خاصة وأن المشتبه فيه الموقوف من قبل فرقة مكافحة المخدرات أسندت له مهمة تعليم وتربية النشأ.

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