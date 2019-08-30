ميلة: توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في زراعة “الكيف”

أوقفت، عناصر الدرك الوطني بالرواشد في ميلة ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في زراعة شجرتين من القنب الهندي المعد للمعالجة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّه تم توقيف المشتبه بهم الثلاثة بحي 104 بالرواشد.

ووفقا لذات المصدر، فإنّ حيثيات القضية تعود إلى 7 أوت 2019، اثر دورية للدرك الوطني للرواشد،

حيث لوحظت شجيرتين بطول 80 سم مزروعتين في كوبين للزراعة وموضوعتين في مساحة أرضية بين مسكنين بحي 104 يشتبه في كونها من القنب الهندي.

حيث أكدّت الخبرة بمركز بوشاوي أنّها من نوع القنب الهندي، وعلى إثر ذلك تم توقيف الثلاث المشتبه بهم.

وتم تقديمهم أمام النيابة، حيث أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن صاحبي المسكنين ووضع المشتبه فيه الثالث رهن الحبس المؤقت.

في انتظار مثوله امام جلسة المحاكمة بجناية الزراعة غير المشروعة للقنب، يُضيف البيان.