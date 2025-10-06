ميلة: توقيف شخصين ضمن شبكة منظمة “للحراڤة”       

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية ميلة، من توقيف شخصين ينتميان لشبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب المهاجرين غير الشرعيبن عبر البحر.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن نشاط هذه الشبكة يبدأ من مدينة القرارم قوقة. كما سمحت العملية من استرجاع 700 أورو عثر عليها بحوزتهما .

هذا وقد توبع الموقوفين بجرم تدبير خروج أشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتعريض حياة الغير والسلامة الجسدية للخطر، وفقا للبيان نفسه.

