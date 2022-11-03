ميلة.. توقيف شخصين للمضاربة وادانتهما 10 سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة ميلة، حال فصلها في قضايا المضاربة غير المشروعة، شخصين متورطين في المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.

بالإضافة الى غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار بحق ( ل ي ) حضوريا مع الايداع رهن الحبس وبالنسبة للمتهم ( ل ك ) غيابيا مع إصدار الأمر بالقبض ضده.

وأورد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، انه جرى متابعة المتهمين بجنحة المضاربة الغير مشروعة وجنحة ممارسة أسعار غير شرعية.

وأضاف البيان، أن قانون المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة .