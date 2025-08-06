ميلة: توقيف شخصين وحجز أجهزة حساسة مهربة للكشف عن الألماس

تمكنت فرقة الأمن والتحري بشلغوم العيد والمجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة من توقيف شخصين وحجز أجهزة حساسة للكشف عن الألماس يمتد نشاطها إلى مدينة العلمة بولاية سطيف.

واستنادا إلى رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالمجموعة فإن العملية تمت خلال قيام أفراد الفرقة بعملية على مستوى إقليم بلدية وادي العثمانية حيث تم العثور على 84 جهازا للكشف عن معدن الألماس.

وتأتي هاته العملية التي تعتبر الأولى من نوعها التي يتم فيها الكشف عن عملية بمثل هذا النوع من الدقة لارتباطها بشكل مباشر بممتلكات وطنية تحت الأرض حساسة جدا ومن أسس الأمن الاقتصادي.