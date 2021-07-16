ميلة: توقيف شخصين وحجز أكثر من 3 كلغ من المخدرات وأقراص مهلوسة

تمكنت مصالح الأمن بتاجنانت ولاية ميلة من إلقاء القبض على ثلاثيني بحوزته 3.320 كلغ من المخدرات نوع “الكيف المعالج”

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات حول مسبوق قضائي يروّج المخدرات. ليتم استخراج الاذن بالتفتيش لمسكنه العائلي الذي كلل بالإيجاب. حيث عثر على المخدرات داخل حقيبة يدوية. وفي عملية أخرى ضبط ثلاثيني آخر بحوزته 263 قرص مهلوس بصدد ترويجها. وبعد استكمال الإجراءات حولا الموقوفين وأحيلا على نيابة الجمهورية. أين صدر بحقهما امر إيداع طبقا لاجراءات المثول الفوري.