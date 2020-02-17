ميلة.. توقيف شخصين وحجز مشروبات كحولية بالتلاغمة

أوقفت عناصر أمن دائرة التلاغمة بولاية ميلة، شخصين، فيما تمكنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية، حسب ما أفاد به بيان مصالح أمن الولاية.

وقال البيان الصادر اليوم الإثنين، إنّ كمية المشروبات الكحولية المحجوزة قدرت بـ300 وحدة من مختلف الأنواع.

وأوضح ذات البيان، على أنّ العملية تعود إلى تلقي عناصر الشرطة لمعلومات أفادت بقيام شخصين ببيع وترويج المشروبات الكحولية.

وقد كان المتهمان يشتغلان بالقرب من ورشة بناء سكنات عدل الكائنة بمنطقة النشاطات بالتلاغمة، ليبادر رجال الشرطة إلى مداهمة المكان.

وقد أفضت عملية المداهمة التي قامت بها عناصر أمن التلاغمة إلى توقيف شخصين، وحجز 300 وحدة من المشروبات الكحولية.

وأضاف ذات المصدر، تحويل شخصين لمحكمة شلغوم العيد التي أمرت النيابة بها بإيداع أحدهما رهن الحبس، فيما إستفاد الثاني من الإفراج.